Vuurwerkaanslag op restaurant Roosendaal, bewakingsbeelden verspreid

Wachten op privacy instellingen... Foto: Christian Traets/SQ Vision De glassplinters liggen op straat (Foto: Christian Traets/SQ Vision) Wat er precies is gebeurd bij de Rembrandtgalerij in Roosendaal, wordt onderzocht (foto: Christian Traets/SQ Vision). Door de kracht van de explosie raakte ook de achterpui beschadigd (foto: Christian Traets/SQ Vision) Volgende Vorige 1/5 Vuurwerkaanslag op horecazaak Roosendaal, wie herkent de aanslagpleger?

Restaurant Cizbiz Köfte aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal was zondag in alle vroegte voor de derde keer dit jaar het doelwit van een aanslag met zwaar vuurwerk. Bureau Brabant heeft bewakingsbeelden waarop de dader drie keer is te zien. Wie herkent deze dader?

Zondagochtend rond halfzeven was er bij restaurant Cizbiz Köfte een enorme klap te horen. Iemand had zwaar vuurwerk door de ruit naar binnen gegooid, vermoedelijk was er eerst met een steen een gat in het raam gegooid. De voorkant van het restaurant raakte flink beschadigd. Door de luchtdruk klapte er aan de achterkant zelfs een raam uit en er ontstond brand.

Zwaar vuurwerk ontploft bij Roosendaals restaurant (Beeld: Bureau Brabant)