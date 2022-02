Schoolreizen uitgesteld vanwege negatief boosteradvies voor tieners

Het negatieve advies van de gezondheidsraad voor tieners om een boosterprik te krijgen heeft veel impact op de schoolreizen van middelbare scholieren. "De vraag naar reizen is groot, maar de onzekerheid is nog groter", zegt Ellen Weijand van Travel Inventive in Breda. "Scholieren komen vaak het land wel in zonder booster, maar niet het museum of restaurant."

Vorig jaar zijn veel schoolreizen uitgesteld omdat scholen niet mochten vragen of leerlingen gevaccineerd zijn. "Dat is nu minder een probleem, want de meesten zijn gevaccineerd omdat ze anders bijvoorbeeld niet naar de bioscoop kunnen", vertelt Ellen.

Het RIVM laat zien dat eind januari bijna 70 procent van de 13 tot 18-jarigen gevaccineerd is. Wie niet gevaccineerd is moet een negatieve PCR-test laten zien, maar dat is een minderheid.

Het probleem waar vooral middelbare scholen nu tegenaan lopen, is het negatieve boosteradvies voor tieners. "Wij hebben laatst een school negatief geadviseerd over een reis naar Italië. Scholieren komen wel de grens over, maar zonder booster komen ze nergens binnen. We hebben zo'n 60 procent minder boekingen dan normaal. Waar we voorheen op 400 schoolreizen zaten, hebben we er nu zo'n 150."

De reisbranche hoopt dat minister Ernst Kuipers alsnog snel groen licht geeft voor een boosterprik voor tieners. De gezondheidsraad geeft een advies, dat hoeft niet per se overgenomen te worden door de minister. De reden voor het negatieve advies is dat de risico's op bijwerkingen niet opwegen tegen de risico's op ernstige coronaklachten bij tieners. Tieners worden amper ernstig ziek. De minister zou anders kunnen beslissen omdat uitsluiting in reisgedrag voor tieners weer andere nadelige gevolgen met zich meebrengt.