Bende rond martelcontainers hoort jarenlange celstraffen tegen zich eisen

De mannen die achter de martelcontainers in Wouwse Plantage zouden zitten, moeten als het aan het justitie ligt jarenlang de cel in. De strafeisen lopen op tot twaalf jaar voor hoofdverdachte Roger P. Dat bleek maandagmiddag in de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp.

In P. (50), ziet het OM 'de onbetwiste leider' van de even bizarre als griezelige criminele onderneming. In de loods met de container werd 'de totale macht over anderen georganiseerd, de macht om ze te vernederen, te martelen en zo op de knieën te dwingen', aldus het OM.

Geen genade

P. staat met tien anderen terecht. Zij bouwden volgens justitie zes zeecontainers om tot geluiddichte gevangeniscellen. De zevende container was ingericht als martelkamer. Met daarin een oude tandartsstoel waarin slachtoffers konden worden vastgebonden. Bij de ontmanteling van de loods stuitte de politie op een arsenaal aan gereedschappen die als martelwerktuig gebruikt kunnen worden.

'Geen genade' gold als voorgenomen hoofdregel. De verdachten zouden als het zo uitkwam familieleden, kinderen incluis, van vijanden niet hebben gespaard, zegt justitie. De vermoedelijke bende had in een loods in Rotterdam een paar snelle auto's gestald, die zouden worden gebruikt voor ontvoeringen. Ook zijn er wapens en politie-uniformen gevonden.

Drugsmiljoenen

De achtergrond van het sinistere project zou een ruzie over criminele miljoenen zijn. De zaak 'getuigt van de weerzinwekkende, maar kennelijk niet te vermijden effecten van de cocaïnehandel', aldus het OM. "Het gaat om heel veel geld, om soms bijna dierlijk geuite macht, om gekrenkte trots, om de waan van onaantastbaarheid."

Tegen P. is onlangs in een andere zaak bijna achttien jaar cel geëist, wegens het leiden van een bende die duizenden kilo's cocaïne invoerde en plannen had voor nog veel meer. De Rotterdammer staat te boek als een sleutelfiguur in de internationale cocaïnehandel.

Encrochat

De zaak kwam in 2020 aan het licht, dankzij een justitiële hack van cryptoservice Encrochat. De politie kon daarmee de gangen van de verdachten daardoor een tijd lang live volgen. Op 22 juni 2020 werd ingegrepen, toen de verdachten volgens het OM op het punt stonden een eerste slachtoffer in hun onderwereldgevangenis te plaatsen. "Het was kantje boord", aldus de officier van justitie.

Tegen P.'s medeverdachten eiste het OM straffen van een jaar (waarvan een deel voorwaardelijk) tot negen jaar. Het proces tegen P.'s veronderstelde criminele compagnon Robin van O. is uitgesteld, omdat hij ernstig ziek is.

Vanaf dinsdag pleiten de advocaten van de verdachten.

LEES OOK:

Bende van martelcontainer wilde ook mensen vermoorden: 'Tot hun hond toe'

Martelcontainer Wouwse Plantage: wie moest er worden opgesloten?

Bekijk hier de inval in de gruwelijke martelkamer in Wouwse Plantage