Robbie Hageman laat na operatie van zich horen: 'Ik heb het onderschat'

Robbie Hageman in de video op Instagram (foto: Robbie Hageman/Instagram).

Na een week van stilte laat meervoudig wereldkampioen kickboksen Robbie Hageman (30) weer van zich horen. "Ik heb de operatie wel onderschat", laat hij weten op Instagram. Hageman ging vorige week dinsdag onder het mes. Hij werd geopereerd aan een tumor in zijn hoofd.

"Mensen goedemorgen, een korte update", zegt Hageman in zijn kamer in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Hij spreekt in een video zijn bijna 16.000 volgers op Instagram toe. "Ik heb acht dagen hier in Tilburg gelegen. Een mooie driepersoonskamer. Met van de acht dagen vier dagen ook iemand anders op de kamer. Twee personen soms. Was wel gezellig." Onder zijn video schrijft hij: "Nogmaals bedankt voor alle steun en gebeden."

"Ik wilde ook niemand spreken. Niemand zien. Niks horen."

De ongeneeslijk zieke Hageman kreeg in 2019 te horen dat hij een kwaadaardige tumor in zijn achterhoofd heeft. De hersentumor werd grotendeels verwijderd, maar er zat nog een stukje in zijn hoofd dat kon gaan groeien. En dat gebeurde. Deze zomer kreeg hij van zijn dokter slecht nieuws. Afgelopen dinsdag was de operatie. "Ik had gedacht dat ik er binnen twee dagen weer bovenop zou zijn. Ik heb zes dagen letterlijk niks anders gekund als naar het toilet lopen en terug. Ik wilde ook niemand spreken. Niemand zien. Niks horen. Ik ben wel blij dat mijn vader en moeder en mijn vrouw elke dag op bezoek zijn gekomen. Het was zwaar."

"Ik kijk nog steeds positief naar de bestraling en de chemo, maar ik onderschat het zeker niet meer."

Hageman gaat een traject in met chemokuren. Dat gaat anderhalf jaar duren. Voor het herstel daarna staat een half jaar. Vóór de operatie was hij heel optimistisch over zijn herstel. Daarover zei hij toen: "Een normaal mens denkt dat je tijdens een chemokuur niet kunt sporten. Ik denk dat ik gewoon kan sporten en alles kan doen en training kan geven. Vorige keer kon ik na twee dagen naar huis en zat ik na vier dagen in de sportschool." Nu geeft hij zijn volgers het volgende mee: "Ik kijk nog steeds positief naar de bestraling en de chemo, maar ik onderschat het zeker niet meer. Ik ga ook mijn rust pakken nu." Hageman krijgt veel steun. PSV-supporters hebben de ernstig zieke kickbokser vorige week woensdag opnieuw een hart onder de riem gestoken. De supportersclub PSV Fans United liet een groot spandoek maken met daarop een foto van Hageman en de tekst 'Rabbit, win dit gevecht, sterkte!'. Ook op Instagram krijgt hij honderden steunbetuigingen. Bekijk hier de video van Robbie Hageman op Instagram:

Wachten op privacy instellingen...