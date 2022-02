Fysiotherapeut langdurig ziek na coronaprik: 'En nu verloopt QR-code'

Fysiotherapeut Stef kan na de tweede coronavaccinatie nog maar een paar uur werken door vermoeidheid (foto: Stef Koolen)

Hij is geen wappie. En hij is ook geen antivaxer. Maar Stef Koolen (22) uit Eindhoven gaat ook zeker geen boosterprik nemen. Stef werd ziek na de tweede vaccinatie met Moderna. Zes maanden later is hij nog altijd moe en lang niet de oude. "In mei verloopt mijn QR-code. Regels voor uitzonderingen voor vaccinaties zijn er nog niet, dus ik voel de spanning wel stijgen", vertelt Stef.

Het is niet de eerste keer dat het bij Stef misgaat na een vaccinatie. "In mijn studententijd moest ik drie vaccinaties tegen hepatitis B krijgen. Na die tweede prik ging het ook mis. Mijn bloedplaatjes werkten niet meer goed. Er werd toen de diagnose ITP gesteld. Ik was toen een half jaar van de kaart, omdat ik zwaar oververmoeid was."

"Na de tweede prik begon de ellende weer opnieuw."

Stef was net begonnen als fysiotherapeut in Eindhoven. Omdat hij daar met kwetsbare patiënten werkt, besloot hij zich ondanks zijn slechte ervaringen toch te laten prikken tegen corona. De eerste prik verliep goed. De ellende begon ook dit keer na de tweede. De klachten begonnen een dag na de Moderna-prik. "Die eerste dag was ik echt goed ziek. De rest van de week was ik benauwd, misselijk, moe en grieperig. Het leek wel alsof ik corona had."

"Er kwamen overprikkeling en slappe benen bij."

Na die eerste week had hij minder slaap nodig. "Maar ik voelde me alsof ik koorts had, terwijl mijn temperatuur goed was. De misselijkheid was verdwenen, maar er kwamen overprikkeling, algehele vermoeidheid en slappe benen voor terug." Na drie weken gaat Stef naar de huisarts. Die onderzoekt zijn bloed, maar daar komt niks uit. Weer drie weken later gaat hij met zijn klachten naar de internist. "Die constateerde dat er iets mis is met mijn bloedplaatjes, mijn afweer. Mijn hoeveelheid cellen zijn in orde, maar de plaatjes in de cellen zitten aan één kant. Dat is alsof er veertig werknemers in een fabriek zijn, van wie er twintig naar boven staren. Die doen niks."

"Er is niet gekeken of mijn klachten zijn veroorzaakt door de vaccinatie."

De internist sluit vervolgens allerlei ernstige ziekten uit, maar een diagnose blijft uit. Ook wordt niet gekeken of de klachten veroorzaakt zijn door de vaccinatie. "Dat is wel balen, want hierdoor kom ik waarschijnlijk niet in aanmerking voor uitzonderingen die geen vaccinatie verdragen", zegt de jonge fysiotherapeut. Er zijn nog helemaal geen regels voor mensen die geen vaccinatie kunnen halen. Op 18 november kondigde toenmalig minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid nog aan dat die regels er snel zouden komen. Sindsdien is het stil.

"Ik kan alleen maar hopen dat dan de QR- code afgeschaft is, anders wordt dat wel erg treurig voor mij."