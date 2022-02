Man dreigt kinderen en personeel van school neer te schieten: taakstraf

Een man heeft een taakstraf van zestig uur en vier dagen cel gekregen, omdat hij kinderen en personeel van een basisschool in zijn woonplaats Eindhoven ernstig heeft bedreigd. Onder anderen een meisje van twaalf voelde zich enorm in het nauw gedreven.

Volgens de politierechter in Den Bosch, die de straffen oplegde, heeft de 53-jarige Eindhovenaar ook zijn zoon aangezet om een jongen van elf te mishandelen. Dit gebeurde allemaal in oktober 2020.

Incident tijdens schooltijd

De zoon van de nu veroordeelde man had volgens het Openbaar Ministerie (OM) op school ruzie gekregen met andere leerlingen, waarna hij zijn vader erbij haalde. Dit gebeurde tijdens schooltijd.

De man kwam woedend en schreeuwend verhaal halen, onder meer omdat hij van mening was dat zijn zoon gediscrimineerd werd, zo meldde het OM. Hij dreigde kinderen neer te schieten of te slaan. Dit kwam er uiteindelijk niet van, zo kon evenmin worden bewezen dat de man een jongen van elf had mishandeld. Hij was hiervan wel beschuldigd.

Schadevergoeding voor kind

De Eindhovenaar kreeg vanwege zijn gedrag dus een taak- en een celstraf. De politierechter bepaalde verder dat de man nog eens tien dagen de gevangenis in moet wanneer hij de komende twee jaar weer de fout ingaat. Ook moet hij 1000 euro schadevergoeding betalen aan één van de kinderen die zich bedreigd hebben gevoeld.

Het is niet bekend op welke school het incident plaatsvond,