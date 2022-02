Ruud van Nistelrooij gaat Roger Schmidt niet opvolgen bij PSV

Ruud van Nistelrooij gaat Roger Schmidt niet opvolgen na dit voetbalseizoen als hoofdtrainer van PSV. Dat zei de coach van Jong PSV maandagavond bij ESPN, na de topper van zijn ploeg tegen Jong Ajax.

Van Nistelrooij hield de deur aanvankelijk 'op een kiertje', knikte hij voor de camera van de sportzender. Maar hij heeft besloten dat hij 'blijft bij zijn traject' en voorlopig coach van Jong PSV blijft.

Lang nadenken

PSV moet op zoek naar een nieuwe hoofdcoach, omdat Roger Schmidt vorige week aangaf de club te gaan verlaten. De clubleiding wilde graag verder met de Duitser, die een aflopend contract heeft. Maar Schmidt besloot na lang nadenken hier niet op in te gaan.

Waarom, dat heeft de Duitser niet naar buiten gebracht.

Grote speculeren

Zodra Schmidt bekendmaakte te gaan vertrekken bij de Eindhovense voetbalclub, begon meteen het grote speculeren over zijn opvolging. De naam van Van Nistelrooij viel al snel, omdat hij een clubicoon is en prima presteert met Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

Andere coaches die in verband worden gebracht met PSV zijn onder andere Ronald Koeman (heeft geen club sinds hij moest vertrekken bij Barcelona), Phillip Cocu (vrij sinds zijn vertrek bij het Engelse Derby County), Wim Jonk (die indruk maakt in de Keuken Kampioen Divisie bij FC Volendam), Thomas Letsch (die knap presteert met Vitesse in zowel de Eredivisie als Europa) en Sparta-trainer Henk Fraser die kort geleden bekendmaakte te vertrekken uit Rotterdam.

