Familie Rien beluistert 112-gesprekken: ‘Je hoort een zucht, heel eventjes’

De familie van Rien van Kemenade (58) heeft maandagavond confronterende 112-gesprekken kunnen beluisteren. Rien overleed afgelopen oktober nadat hij tevergeefs vijf keer 112 had gebeld. Wat was er te horen in de vijf korte gesprekken? Dat antwoord is er na ruim drie maanden eindelijk voor de nabestaanden. ‘’Er kwamen echt heel veel emoties los’’, vertelt Mart Werts.

Een week geleden vertelden schoonbroer Mart en zoon Kevin van Kemenade hun trieste verhaal aan Omroep Brabant. Rien overleed na een valpartij in zijn huis in Helmond. Zijn zus Elly en zwager Mart vonden hem in een grote plas bloed. Even ging de politie van een misdrijf uit, maar tot grote opluchting van de familie bleek het een noodlottig ongeval. Maar die opluchting was van korte duur.

Opgehangen

De politie ontdekte namelijk dat Rien op de avond van zijn fatale val maar liefst vijf keer naar het alarmnummer 112 had gebeld. Het mocht niet baten. Met zijn noodoproepen werd niets gedaan. Omdat hij door een eerdere hersenstaminfarct moeilijk kon communiceren werd de telefoon telkens opgehangen.

Kevin, Elly en Mart werden maandagavond door de recherche en de hulpofficier ontvangen op het politiebureau in Helmond. Daar mochten ze samen naar de 112-gesprekken luisteren. Het eerste gesprek duurde veertig seconden.

Zucht en stilte

Binnen dertien minuten belde Rien nog drie keer, telkens werd na zo’n twintig seconden de verbinding verbroken. In totaal werd in twee uur tijd vijf keer met het alarmnummer gebeld en toetste hij twee keer het verkeerde nummer in.

‘’Je hoort dat er iemand aan de andere kant is, maar eigenlijk hoor je ook helemaal niks’’, vertelt Mart aan Omroep Brabant. ‘’De eerste keer hoor je een soort zucht, heel eventjes. En dan is het stil.’’ Dat eerste gesprek duurt wat langer omdat de 112-centralist de standaardvragen nog eens stelt, maar er wordt opgehangen als er geen antwoord komt.

Schreeuw om hulp

Volgens Mart zijn het telkens andere medewerkers die de oproep van Rien beantwoorden. ‘’Je hoort ze dan vragen wie hij wil spreken, dus politie, ambulance of brandweer. En ze vragen waar het noodgeval is.’’ Maar ook bij de vier andere telefoontjes komen er geen antwoorden. ‘’Er is helemaal niks te horen na het eerste gesprek’’, vertelt Mart. ‘’Dan hoor je de centralist zeggen dat ze gaan afsluiten.’’ Zoals het protocol voorschrijft.

Dat snappen Mart en Kevin. Maar wat ze nog altijd niet begrijpen is dat er geen alarm afgaat in de 112-centrale na meerdere oproepen. ‘’Als je vier keer belt in dertien minuten is dat een schreeuw om hulp’’, zegt Kevin. Mart vult aan: ‘’Dat kan toch niet, dat systeem moet toch aangeven dat er binnen een kwartier vier keer gebeld is. Dan moeten toch alle alarmbellen afgaan?’’

Kijkje in 112-centrale

Toch nemen ze de 112-centralisten helemaal niks kwalijk, wil Mart erbij vermelden. ‘’Kevin had het gisteren heel moeilijk, maar de gesprekken bewijzen wel dat de 112-medewerker alles heeft gedaan om Rien aan het praten te krijgen. Maar dat kon hij gewoon niet meer.’’ Het beluisteren van de gesprekken heeft heel veel indruk gemaakt op de nabestaanden van Rien.

Kevin, Elly en Mart hopen dat ze nu verder kunnen met het verwerken van de dood van hun vader, broer en schoonbroer. ‘’Het houdt nu op, we kunnen niks meer doen. Het zal voor mij en Elly wel heel moeilijk worden om het een plekje te geven omdat wij Rien in een plas bloed hebben gevonden.’’

De politie heeft aan zoon Kevin nog aangeboden om een kijkje te komen nemen in de 112-centrale. ‘’Om te kijken hoe ze te werk gaan, een stukje rouwverwerking’’, besluit Mart.

De zoon en de zwager van Rien doen in onderstaande video hun verhaal: