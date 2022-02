Burgemeester sluit restaurant na drie aanslagen in korte tijd

Foto: Christian Traets/SQ Vision Foto: Christian Traets/SQ Vision De glassplinters liggen op straat (Foto: Christian Traets/SQ Vision) Foto: Christian Traets/SQ Vision Volgende Vorige 1/4 Foto: Christian Traets/SQ Vision

Het restaurant aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal waar afgelopen weekend een explosief tegen de ruit werd geplakt, wordt per direct gesloten. Dat heeft burgemeester Han van Midden van Roosendaal bepaald. Het was de derde aanslag op restaurant Cizbiz Köfte in korte tijd en daarmee is er volgens de burgemeester een 'ernstig gevaar voor de openbare orde'.

Zondagochtend vroeg klapte een raam van Cizbiz Köfte eruit na een explosie. Ook de achterkant van het pand raakte ernstig beschadigd en er ontstond brand. Burgemeester Han van Midden sloot het pand dinsdag per direct, na overleg met de officier van justitie en de politie. De zaak moet twee maanden op slot. "De serie incidenten hebben de openbare orde en het veiligheidsgevoel in de omgeving van het restaurant ernstig aangetast", zo staat in een persbericht. Ook zou er risico op herhaling zijn. Van Midden laat weten goed te begrijpen dat het voor een ondernemer ernstig is als zijn bedrijf wordt gesloten, zeker in een tijd waar corona-maatregelen gelden. "Het gaat mij echt om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de omwonenden en andere ondernemers aan de Rembrandtgalerij. We zien in een korte tijd een oplopende escalatie van de gebeurtenissen. Ik ben in afwachting van het politieonderzoek. Op basis daarvan beslis ik of er aanvullende maatregelen nodig zijn", aldus Van Midden. 'Zit met vraagtekens'

De eigenaar van het restaurant liet eerder aan Omroep Brabant weten erg geschrokken te zijn van de aanslag. Maar wie het gedaan zou hebben en waarom, weet hij niet. "Ik zit hier al sinds 2018, dit is de eerste keer dat er echt iets gebeurt. Er zijn wel eerder al twee pogingen gedaan. Ik weet echt niet waar het vandaan komt, ik zit ook met vraagtekens", zei hij zondagochtend. Derde keer doelwit

In de nacht van 2 op 3 januari werden voor de eerste keer explosieven tegen het raam van de zaak geplakt. De dader ging er uiteindelijk vandoor toen er een voetganger aankwam. Anderhalve week later, op 13 januari, werd opnieuw zwaar vuurwerk tegen het raam geplakt. Vermoedelijk door dezelfde dader. Het vuurwerk ontplofte dit keer wel, wat leidde tot veel schade. Er zat een groot gat in de ruit en de hele zaak lag onder de glassplinters. Bureau Brabant besteedde maandag aandacht aan de zaak. De dader is namelijk drie keer te zien op bewakingsbeelden. De politie wil weten wie er achter de aanslag zit en wat het motief is. Volgens de politie heeft de eigenaar geen conflicten. Bekijk hier de beelden van Bureau Brabant: