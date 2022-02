Bryan ging door een dal én vond zijn passie, allebei door de coronacrisis

Tilburg is trots op Bryan en eerde hem met een schilderij; maatjesmatcher (foto: Bryan Vreijsen)

Door de coronacrisis beleefde de 29-jarige Bryan Vreijsen uit Tilburg zijn allerdiepste dieptepunt. Nu bezorgt diezelfde crisis hem energie en zin in het leven. Volgende week start hij met een opleiding voor begeleider in de gehandicaptenzorg. "Dit is waar ik goed in ben en wat me blij maakt. Dat inzicht heb ik gekregen door de coronacrisis", zegt Bryan.

Een half jaar coronacrisis was er nodig om Bryan de bodem van de put te laten raken. "Ik werkte in de supermarkt en maakte de hamstergekte mee. Ik zag de angst in de ogen van de klanten en beleefde hoe wc-rollen van de pallets gegrist werden." "Door de lockdown viel er verder ook niet veel te beleven en vrienden ontmoette ik vooral online. Dat beeldbellen met iedereen kostte me veel energie. Ik raakte uitgeput en voelde me alleen", blikt Bryan terug.

Al voor corona plaatste Bryan een noodkreet op Twitter. Hij voelde zich eenzaam. De reacties op zijn hartenkreet overvielen hem. "Ik bleek niet de enige te zijn. Dat was een enorme steun. Maar door de coronacrisis duikelde ik opnieuw de diepe eenzame put in. Ik heb toen een Facebookgroep aangemaakt; Brabant Maatje. Dat liep meteen storm en nu zitten we op 1200 volgers. "De maatjes houden nog steeds gezamenlijke activiteiten en er komen veel vriendschappen uit voort", vertelt Bryan uit eigen ervaring. "De meeste maatjes hebben een rugzakje", legt hij uit. "Ik heb zelf ook een rugzakje. Ik werd vroeger veel gepest, had een lastige thuissituatie en heb veel verschillende baantjes gehad.

De Brabant Maatjes gaan nog regelmatig samen op pad (foto:Bryan Vreijsen).