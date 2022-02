Na kerstboom nu carnavalsboom, pastoor Pieter heeft 'm al in pastorie staan

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1

Naast de Luciakerk in Helmond staat de sjieke pastorie van pastoor Pieter Scheepers. Opmerkelijk: wie binnen langs het kruisbeeld met Jezus loopt, komt al snel in carnavalssfeer. Er klinkt Oeteldonks gezang en er staat een heuse carnavalsboom. Met serpentines in plaats van kerstslingers en geen piek maar een steek.. "Het geeft zoveel plezier!"

Carnaval vieren zit in het bloed van Pieter Scheepers. Zijn broer is de bekende Helmondse tonpraoter Rob Scheepers. De pastoor vindt het verschrikkelijk dat ook in 2022 carnaval niet als vanouds zal zijn: "Ik zie nu zelfs op tegen dat weekend, omdat je weet dat je het weer niet vieren kunt." En dus heeft de pastoor de boel opgevrolijkt met een carnavalsboom. "Het idee is niet van mij, maar van een jongere collega uit Limburg, die heeft er ook eentje staan. Ik vond het meteen leuk." Pieter hoopt dat meer mensen een carnavalsboom willen zetten in hun huis. "Het is helemaal niet zo moeilijk of duur, gewoon een paar leuke carnavalsdingen erin."

"De meeste biechten hoor ik met carnaval."