Philips-landgoed De Wielewaal is straks voor iedereen: 'Voor de eeuwigheid'

De gemeente Eindhoven wordt de nieuwe eigenaar van Landgoed De Wielewaal. Ze koopt het voormalige landgoed van Frits Philips voor 29 miljoen euro. Dat maakte de gemeente woensdag bekend. De bedoeling is om van de lap grond met zes landhuizen een openbaar park te maken voor alle Eindhovenaren.

De gemeente wil het landgoed, waar Frits Philips woonde van 1934 tot zijn dood in 2005, op termijn openbaar maken voor alle Eindhovenaren.

"We staan aan de vooravond van een belangrijke verandering", legt burgemeester John Jorritsma uit. "De komende jaren groeit onze gemeente met 60.000 tot 70.000 inwoners. Daarbij hoort ook een groei van frisse lucht, mensen willen ook naar buiten." Jorritsma is blij met de aankoop. "We hebben een belangrijk deel van de erfenis van de familie Philips en de stad in handen gekregen."

Maar Jorritsma beseft ook dat 29 miljoen veel geld is. "Dat zijn veel pepernoten bij elkaar, maar dit is een diepte-investering voor de eeuwigheid. Niet alleen voor de stad, maar voor de hele samenleving."