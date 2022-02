Coronanieuws: kabinet wil eind van de maand af van meeste coronamaatregelen

15.20

Het kabinet moet alle coronabeperkingen in zijn geheel opheffen. Daarvoor pleiten ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarbij wijzen ze naar het hoge aantal besmettingen dat nauwelijks tot extra druk in de zorg leidt. "Daarom kunnen we ook de laatste stap naar volledige opening zetten", aldus de organisaties in een gezamenlijke verklaring.

Verder moeten wat de ondernemers betreft de quarantaineregels worden versoepeld. Daarmee zouden alleen nog mensen die corona hebben thuis zitten. De periode van isolatie moet ook zo kort mogelijk. Daarmee moet de hoge uitval worden beperkt. "Anders raakt het land ontwricht", aldus de verklaring.

In vrijwel alle sectoren waar thuiswerken geen optie is, is sprake van grote druk door de hoge uitval. Als voorbeeld noemen de organisaties de transport en logistiek, de schoonmaakbranche en productiebedrijven. Veel medewerkers hebben geen of lichte klachten, maar moeten toch verplicht thuisblijven. Dat is volgens de ondernemers onwenselijk. Ook wijzen VNO-NCW en MKB-Nederland naar de druk bij de GGD'en die het hoge aantal mensen dat zich moet laten testen niet meer aankunnen.

Ook het thuiswerkadvies zou volgens de ondernemersorganisaties moeten komen te vervallen. "Natuurlijk moeten we de voordelen van thuiswerken behouden en meer hybride werken gaan werken", aldus de organisaties.