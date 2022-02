Kroegbazen optimistisch over carnaval: 'Versoepelingen komen net op tijd'

De kroegbazen in Den Bosch zijn door de verwachte versoepelingen van de coronamaatregelen hoopvol voor de komende carnaval. De café-eigenaren hadden toevallig een overleg toen het nieuws uit Den Haag doorsijpelde. "We zijn in een vrolijke stemming, maar we juichen pas echt als het definitief is", zegt Loek de Graauw, voorzitter van horecavereniging 11-11 in Den Bosch.

"Die versoepelingen komen precies op tijd. We hadden net een overleg met café-eigenaren over de mogelijkheden die er waren, onder meer met carnaval. Daarin hebben we de versoepelingen meteen in meegenomen, want daar zijn wij van afhankelijk. Het biedt mogelijkheden", schetst De Graauw, die eigenaar is van café De Smidse.

De Graauw tempert nog wel het enthousiasme. "Het is nog even afwachten hoe de versoepelingen er precies uit komen te zien. De afgelopen twee jaar is er zoveel op laatste moment aangepast dat we nog even voorzichtig zijn. Er is nog geen zekerheid, maar we kunnen al meer dan we gedacht hadden."

Het loslaten van de anderhalve meter en een vaste zitplaats geeft de kroegen in ieder geval meer mogelijkheden met carnaval. "Het is hoopvol. Deze versoepelingen kunnen we heel goed gebruiken", zegt De Graauw. Het checken van het coronapas om gasten te ontvangen ziet hij niet als een probleem. "Daar zien we het belang wel van in, zeker tijdens de carnavalsdagen."