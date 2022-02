Zeldzame oldtimer van Indi gestolen: 'Mijn hart is gebroken'

Indi met haar oldtimer (foto: Indi van Bijnen) Foto: Indi van Bijnen Volgende Vorige 1/2 Indi met haar oldtimer (foto: Indi van Bijnen)

Het was Indi's droomauto waar ze al zo'n beetje heel haar leven naar uitkeek: een Volkswagen Golf 1 cabriolet. Vorige week werd de zilvergrijze oldtimer bij haar voor de deur in Den Bosch gestolen. 31 jaar oud, bijna dezelfde leeftijd als zijzelf. Bij mooi weer toerde ze graag in haar autootje rond, met wapperende haren en het canvas dak open. "Mijn hart is gebroken", vertelt Indi emotioneel.

Indi van Bijnen tikte de auto enkele jaren geleden op de kop na een lange zoektocht. "Ik had vervoer nodig voor m'n werk en zag toen een gouden kans om mijn droomwagen te kopen", vertelt ze. "Ik hou van spullen met een verhaal, van dingen waar geen eigentijdse techniek aan te pas komt. Deze auto maak je open met een sleutel, de raampjes draai je met de hand open en als je op de knopjes op het dashboard drukt, hoor je zo'n mooi klikgeluid. Heel bijzonder is dat."

"Het is echt een karretje dat ik koester."

Ze dook in de geschiedenis van de de Golf en ontdekte dat alle vorige eigenaars vrouwen waren, op één na. "Dat maakte 'm nog specialer", zegt ze. "Het is echt een karretje dat ik koester."

Foto: Indi van Bijnen

Na een week vakantie, waarbij ze de auto niet nodig had, stapte ze anderhalve week geleden naar buiten om naar haar werk te gaan. "Toen zag ik dat hij niet voor de deur stond. Ik dacht nog dat ik 'm misschien ergens anders had geparkeerd en ben vervolgens drie keer de hele wijk doorgewandeld. Maar hij was weg. Echt, ik was in tranen." Indi zet alles op alles om de oldtimer terug te vinden. Ze deed aangifte bij de politie en klopte aan bij garages die in oldtimers handelen om naar haar auto uit te kijken. Een oproep op Facebook leverde ruim 150 reacties op, maar de gouden tip zit er nog niet bij.

"Had de dief het geld maar gewoon aan mij gevraagd, dan had hij het meteen gekregen."