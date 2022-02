Hairstylist John Beerens voor 8 ton opgelicht: cel voor financieel adviseur

Een financieel adviseur van hairstylist John Beerens in Tilburg heeft zijn werkgever voor 810.000 euro opgelicht. Hij gebruikte het geld om zijn schulden af te lossen en een luxe leven te leiden. Volgens de rechtbank in Breda bracht hij hiermee het bedrijf van Beerens aan de rand van de afgrond en ging de bekende kapper er ook geestelijk aan onderdoor. De financieel adviseur kreeg 20 maanden celstraf en hij mag zich vijf jaar lang niet met financiële zaken bezighouden.

Nadat Beerens had ontdekt dat zijn financieel medewerker zichzelf een keer te veel salaris had laten uitbetalen, mocht hij alleen nog betalingen klaarzetten. Toch wist de Tilburger in het anderhalf jaar dat daarop volgde zijn werkgever op slinkse wijze op te lichten voor ruim 650.000 euro. De burgerlijke rechter oordeelde vorig jaar al dat de man het totale bedrag moet terugbetalen.

Basisschool opgelicht

De rechter heeft ook vastgesteld dat de Tilburger basisschool ‘t Schrijverke in Goirle voor ruim 12.000 euro heeft opgelicht. Hij was er toen penningmeester van de medezeggenschapsraad.

Bij de basisschool in Goirle ging de man zijn boekje te buiten tussen maart 2016 en oktober 2017. Niet lang daarna begon hij bij webshopondernemer John Beerens. Hier verduisterde hij volgens de rechtbank in drie maanden tijd meer dan 160.000 euro. In totaal zou hij Beerens voor 810.000 euro oplichten. Van het geld kocht de voormalig controller een aantal huizen. Bij het verbouwen en inrichten hiervan kon hij het gestolen geld witwassen. Ook loste hij met het geld zijn schulden af.

Man maakte misbruik van vertrouwen

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij alleen maar bezig was met zijn eigen financiële belang. Strafverzwarend was dat de Tilburger keer op keer opnieuw fraude pleegde, waarbij het ging om hoge bedragen. Hij maakte misbruik van het vertrouwen dat de slachtoffers in hem stelden.

De officier van justitie had dezelfde celstraf geëist, maar vond verder dat de man 'slechts' twee jaar lang geen beroep mag uitoefenen waarin hij zich bezighoudt met financiële zaken. Dat is drie jaar langer dan de rechter heeft opgelegd. De Tilburger kreeg ook tien maanden voorwaardelijke celstraf die hij moet uitzitten als hij binnen twee jaar opnieuw in de fout gaat.

