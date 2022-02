Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Stem op de Partij voor de Frituur: 'Airfryers het land uit en heel vlug!'

Ook zo’n fan van bitterballen en frikandellen uit het frituurvet? Dan is de Partij voor de Frituur jouw partij. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht komt de partij op voor de frituurcultuur. “Het is helemaal niet zo slecht”, aldus lijsttrekker Nick van Waaijenburg.

Als het aan Waaijenburg ligt, wordt de frituur uit het verdomhoekje gehaald. “Als je een gezonde levensstijl hebt, maakt het helemaal niet uit als je één of twee keer per week een goed gefrituurd frietje pakt”, legt hij uit. Nick is naast lijsttrekker vooral ook eigenaar van Eethuis Reintje in Mierlo.

“Airfryers het land uit en heel vlug!”

De opkomst van de airfryer vindt hij maar niets. “Airfryers het land uit en heel vlug!”, zegt hij stellig. Dat is dan ook het hoofdpunt van de partij. Volgens Nick zijn ze ook helemaal niet bedoeld om friet en snacks in te bakken. “Wel aardappeltjes of groente. Een soort kleine oven op je keukenblad.” De kritiek op de airfryer uitte de lijsttrekker al eerder. Een aantal maanden terug werd op de stoep voor de snackbar het NK airfryer gooien georganiseerd. "Ik wilde iets verzinnen om van die dingen af te komen", verklaarde hij de wedstrijd toen. Met zijn kersverse partij doet hij nu een nieuwe gooi om dat voor elkaar te krijgen.

"De samenleving gered, voor iedereen een kroket"

Zijn eigen favoriete snack is de klassieke frikandel, maar de partij moedigt creativiteit ook aan. De discodel, de krokodel, of de loempidel, ze mogen er allemaal wezen. “Wij vinden alle nieuwe varianten leuk om eens een keer te proberen.” Ook snackbar Reintje heeft een specialiteit: de kersenkroket. Producer Jeroen van ochtendshow WAKKER! op Omroep Brabant radio deed in de uitzending woensdagochtend een sollicitatie als campagneleider. Zo opperde hij de slogans ‘De samenleving gered, voor iedereen een kroket’ en ‘Een nieuwe bestuurscultuur, voor iedereen een frituur’.

"Hopen dat de standpunten opgepakt worden."