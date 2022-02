112-nieuws: smokkelaar opgepakt met qat • automobilist crasht in Oss

De qat zat verstopt in een koffer (foto: Koninklijke Marechaussee/Twitter).

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

10.20 Gestolen gereedschap gevonden Bij de controle van een auto op de A58 bij Rucphen vond de politie gestolen gereedschap. Twee mannen (37 en 41) zijn aangehouden. Ze worden verdacht van heling. De bijrijder bleek ook een zakje harddrugs bij zich te hebben.

09.52 Man opgepakt voor overval Eindhoven De politie heeft een 39-jarige man uit Eindhoven opgepakt voor zijn betrokkenheid bij de overval op een hoogbejaarde man, ook uit Eindhoven. Die overval werd woensdagavond gepleegd. De andere verdachte is nog voortvluchtig. LEES OOK: Hoogbejaarde man overvallen in Eindhoven, man (39) opgepakt

09.39 Beelden van achtervolging op A16 De politie heeft dashcambeelden online gezet van een achtervolging van een gestolen auto op de A16. De achtervolging begint bij Hazeldonk en eindigt in Dordrecht. Wachten op privacy instellingen... LEES OOK: Achtervolging van gestolen auto op A16, politie zet beelden online

08.53 Smokkelaar met 16 kilo qat aangehouden Op Eindhoven Airport is een Somalische man aangehouden voor het smokkelen van qat. In zijn koffer zat zestien kilo van het verboden spul. Qat is een licht stimulerende drug. De qat zat verstopt in een koffer (foto: Koninklijke Marechaussee/Twitter).

01.56 Autobrand in Veghel Een auto is woensdagnacht uitgebrand aan de Wolgastraat in Veghel. Het vuur werd rond middernacht ontdekt. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig verloren ging. Een auto die vlakbij deze auto geparkeerd was, raakte ook beschadigd. Maar door deze snel weg te rijden kon worden voorkomen dat ook deze verloren zou gaan. Wachten op privacy instellingen... De brandweer kon niet voor komen dat de auto in Veghel verloren ging (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

00.44 Automobilist crasht in Oss Een automobilist is woensdagavond gecrasht op de Nieuwe Hescheweg in Oss. Dit gebeurde rond kwart voor elf. De bestuurder raakte met zijn SUV van de weg, reed het bordje van een bushalte omver en kwam met een harde klap tegen een boom tot stilstand. De auto raakte zwaar beschadigd. De deur aan de bestuurderskant werd zo samengedrukt dat die niet meer open kon. De brandweer heeft de bestuurder bevrijd. Daarna is de man naar een ziekenhuis gebracht. Wachten op privacy instellingen...