Slagerij in Den Bosch moet dicht na tweede aanslag

Slagerij Jaraya in Den Bosch moet voorlopig de deuren gesloten houden. Dat heeft de gemeente besloten. Hoelang de maatregel gaat duren, is nog niet bekend. De slagerij was woensdag voor de tweede keer doelwit van een aanslag. Er zaten negen kogelgaten in de voordeur van de slagerij.

Bewoners van het Kapelaan Koopmansplein hebben woensdagavond een brief gekregen waar dat in staat, schrijft Dtv Nieuws. Zij werden in de nacht van dinsdag op woensdag opgeschrikt door schoten.

Afgelopen zomer vond bij dezelfde slagerij ook al een aanslag plaats. Er was toen een handgranaat tegen de deur gegooid. De explosie zorgde voor grote schade bij de slagerij en auto's die in de buurt geparkeerd stonden. Er werd nog een tweede granaat gevonden, die niet was afgegaan. Dertien huizen in de buurt werden ontruimd.

De politie houdt er rekening mee dat de twee aanslagen met elkaar te maken hebben. De burgemeester heeft besloten de slagerij nu te sluiten. "Dit geeft de politie de gelegenheid om het onderzoek te verrichten en de rust in de buurt terug te brengen", zo is te lezen in de brief die mensen in de buurt hebben gekregen. Het is nog onbekend hoelang het pand gesloten blijft.

De tweede aanslag was afgelopen woensdag: