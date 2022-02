Achtervolging van gestolen auto op A16: politie zet beelden online

De politie heeft dashcambeelden online gezet van de achtervolging van een gestolen auto op de A16. Meerdere politieauto’s zaten achter de auto aan, die zigzaggend over de snelweg reed. De beelden zijn van eind vorig jaar.

De achtervolging werd ingezet net over de grens bij Hazeldonk. Er werden snelheden tot zo’n 190 kilometer per uur aangetikt. De gestolen auto reed zigzaggend over de snelweg en haalde ander verkeer via de vluchtstrook in.

De auto’s reden in noordelijke richting Moerdijk, de Moerdijkbrug over en zo richting Dordrecht. Bij afslag 21 naar het centrum van Dordrecht sloeg de vluchtauto af. Een van de politiewagens ramde vervolgens met succes de gestolen auto.

Andere politieauto’s omsingelden de auto en zo konden de inzittenden geen kant meer op. Vier verdachten werden opgepakt. In de auto lagen bivakmutsen. De bestuurder was onder invloed van drugs. Ook had hij geen rijbewijs.

Kijk in de video hierboven naar de achtervolging.