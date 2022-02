Verwoestende brand in Roosendaal: Picnic gaat weer bezorgen

Picnic gaat vanaf volgende week weer boodschappen bezorgen in Roosendaal. Zes weken geleden ging een loods van de online supermarkt volledig verloren, door een brand op industrieterrein Borchwerf. Dankzij een ondernemer in de gemeente is er nu een vervangende locatie.

Meteen na de brand riep Picnic de hulp in van bedrijven in de omgeving. Met succes, vertelt woordvoerder Romke Spierdijk. "We kregen eigenlijk direct een hoop reacties van bedrijven, die nog wel een ruimte over hadden. Er zijn wat gesprekken gevoerd en daar is uiteindelijk een geschikte oplossing uitgekomen."

Wat die oplossing precies is? "Vanaf 16 februari gaan we weer van start in een andere hal aan de Bosstraat, ook op de Borchwerf. In die ruimte, van zo'n negenhonderd vierkante meter, mogen we voor een jaar blijven." Dat laatste is een bewuste keuze. "Op dit moment is nog niet duidelijk wat er met de afgebrande hut gaat gebeuren. Daarover wordt nog gesproken met de eigenaar."

Toch hoeven klanten volgens Spierdijk niet bang te zijn dat ze over een jaar opnieuw zonder boodschappen zitten. "Voor die tijd hebben we uiteraard een oplossing."

Gratis worstenbroodjes

Om de heropening te vieren geeft Picnic alle Roosendaalse klanten een zakje worstenbroodjes bij hun eerste bestelling. Overigens kan niet iedereen meteen bestellen vanaf volgende week. "Dan zou alles dichtslibben", legt de woordvoerder uit. "We pakken het gefaseerd aan. Binnen twee à drie weken ontvangt iedereen weer netjes zijn boodschappen thuis."

