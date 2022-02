Honderden tijdelijke huizen extra gebouwd in Eindhoven

De gemeente Eindhoven wil de komende tijd nog eens 500 tot 2000 extra tijdelijke huizen bouwen. Daarmee hoopt ze op korte termijn de woningnood in de stad enigszins een halt toe te roepen. De verplaatsbare woningen moeten eind volgend jaar klaar zijn.

In Eindhoven is een groot tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen: de teller staat inmiddels op meer dan 10.000. In de Woondeal, een afspraak met het Rijk om meer huizen te bouwen, is afgesproken dat er de komende vijf jaar in totaal minimaal 15.000 extra woningen gebouwd gaan worden in de Lichtstad. "We weten nu al dat we dat niet gaan halen, maar we proberen met de tijdelijke huizen een snelle slag te slaan", vertelt wethouder Yasin Torunoglu.

Zeker 500 nieuwe huizen in het westen van Eindhoven

De gemeente heeft laten uitzoeken waar deze tijdelijke huizen, allemaal huur, neergezet kunnen worden. Uit een zogenoemde quick scan kwamen veertien locaties naar voren. Welke dat zijn, wil de wethouder nog niet volledig prijsgeven omdat er nog met omwonenden en andere belanghebbenden gesproken moet worden.

Het gaat in ieder geval om een uitbreiding van het project bij de Berenkuil met tachtig studentenwoningen. Daar staan er nu al driehonderd. Daarnaast heeft de wethouder nog de nieuwe locatie tussen hotel Campanile en de A2 op het oog. "Dat is eigenlijk een bedrijfslocatie, maar het blijft zeker de komende jaren nog leeg. Hier is plek voor zeker vijfhonderd woningen."

Veel sneller bouwen

Welke andere locaties de gemeente op het oog heeft, wordt later bekend. In Eindhoven moet je gemiddeld tien jaar ingeschreven staan en daarna nog een jaar actief zoeken om aan een sociale huurwoning te komen.

Het hele traject van vergunningaanvraag tot aan het bouwen van een permanent huis duurt volgens de wethouder normaal gesproken gemiddeld zeven jaar. Met de tijdelijke huizen kan dat dus flink verkort worden.

Eerste tijdelijke huizen al opgeleverd

Eerder stond de gemeente al toe dat er 700 tijdelijke huizen gezet werden bij buurtschap Ter Veld. Die verplaatsbare woningen in het noorden van de stad mogen er maximaal dertig jaar blijven staan. Hoe lang de nieuwe tijdelijke lichting mag blijven staan, wordt later besloten.

Voor het einde van volgend jaar moeten de minimaal vijfhonderd extra verplaatsbare huizen verspreid door de stad gebouwd zijn. Dat aantal kan nog verder oplopen tot tweeduizend.

Linde kreeg als een van de eersten de sleutel van haar tijdelijke huis.