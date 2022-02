Vrouw twee keer door het hoofd geschoten in Breda, OM eist 18 jaar cel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man die vorig jaar februari zijn vriendin zou hebben doodgeschoten. De 35-jarige vrouw werd gevonden in haar huis in Breda, ze was twee keer door haar hoofd geschoten.

Volgens justitie heeft de verdachte de vrouw met opzet van het leven beroofd. Dit zou hij ‘na kalm beraad en rustig overleg’ hebben gedaan, zo is de bijna 39-jarige verdachte ten laste gelegd. De man werd op dezelfde dag nog in zijn woonplaats Dordrecht aangehouden. Volgens hem was het een noodlottig ongeluk en ging tijdens een ruzie en een worsteling het vuurwapen per ongeluk twee keer af. Het OM gelooft hier niets van.

Een dag eerder stuurde de verdachte nog bedreigende appjes naar het slachtoffer, waaronder een met de volgende tekst: 'De dag dat ik jouw gezicht zie, zitten er een paar gaten in, dat is beloofd.' Een belofte die hij op 20 februari waarmaakte, zo zei justitie. Het wordt de man ook aangewreven dat hij het slachtoffer gewond heeft achtergelaten en de hulpdiensten niet inschakelde.

'Echt vaak ruzie'

Het slachtoffer komt uit Polen en had drie kinderen, van wie er twee nog bij haar woonden. Een buurvrouw die een reservesleutel van het huis van de overleden vrouw had, vertelt dat de vriend geregeld over de vloer kwam. "Ze hadden zeker langer dan een jaar een relatie, maar er was echt vaak ruzie”, aldus de vrouw. Volgens haar is de politie een aantal keren aan de deur geweest.

Volgens een buurman van het slachtoffer heeft de verdachte ooit verteld dat hij trauma’s had. “Tegen mij heeft hij gezegd dat hij uitgezonden is geweest en onder behandeling staat voor een posttraumatische stress-stoornis."

Een goede vriendin van de man uit Dordrecht bevestigde eerder aan Omroep Brabant dat het koppel meer dan eens ruzie had. "De vrouw haalde dan met messen en andere voorwerpen naar hem uit. Ze zette ook het mes op zijn lichaam", aldus de vriendin van de verdachte. Volgens haar had de Bredase problemen met haar ex, die de vader van haar kinderen is. Ze had met beiden te doen: "Zij heeft dit niet verdiend maar hij ook niet.”

