112-nieuws: autobrand in Drunen • automobilist ramt wegrijdende auto

De auto die was geparkeerd aan de Schubertstraat in Drunen ging in vlammen op (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

04.11 Autobrand in Drunen Een auto is donderdagnacht in vlammen opgegaan aan de Schubertstraat in Drunen. Het vuur werd rond drie uur ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. Een auto die naast deze auto geparkeerd was, liep bij de brand eveneens schade op. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.