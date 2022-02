112-nieuws: Getuigen gezocht na beschieting slagerij • autobrand in Drunen

De auto die was geparkeerd aan de Schubertstraat in Drunen ging in vlammen op (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

12.35 Treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden weer Wachten op privacy instellingen...

11.11 Nog tot middaguur geen treinen tussen Geldermalsen - Den Bosch Tussen Geldermalsen en Den Bosch is tot 12.15 uur vrijdagochtend geen treinverkeer mogelijk. Aanleiding is de inzet van hulpdiensten, meldt de NS. Waarom er hulpdiensten zijn ingezet, is niet bekendgemaakt.

11.04 Handgranaat ontploft bij sportschool in Den Bosch In de nacht van donderdag op vrijdag is bij een sportschool in een bedrijfsverzamelgebouw in Den Bosch een explosief afgegaan. Het blijkt een handgranaat te zijn geweest. Die veroorzaakte veel schade aan de gevel van het gebouw. Ook zijn er inslagen van het explosief te zien in de deur. LEES OOK: Wachten op privacy instellingen... Politie doet onerzoek bij sportschool (foto: SQ Vision / Bart Meesters).

09.54 Getuigen gezocht van beschieting slagerij Slagerij Jaraya in Den Bosch was woensdag voor de tweede keer doelwit van een aanslag. Er zaten negen kogelgaten in de voordeur van de slagerij. De politie zoekt getuigen van de schietpartij, die zou rond 1.00 uur hebben plaatsgevonden. LEES OOK:

09.19 Twee mannen verdacht van inbraak aangehouden Na een melding dat er was geprobeerd in te breken bij een huis in Oosterhout hielden agenten donderdagmiddag twee verdachten aan. Deze mannen hadden inderdaad inbrekersspullen bij zich.

09.00 Geen treinverkeer Geldermalsen-Den Bosch Tussen Geldermalsen en Den Bosch is tot elf uur vrijdagochtend geen treinverkeer mogelijk. Aanleiding is de inzet van hulpdiensten, meldt de NS. Waarom er hulpdiensten zijn ingezet, is niet bekendgemaakt.

06.00 Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding verwarde man De politie heeft donderdagnacht geschoten om een man te kunnen arresteren op de parkeerplaats van het Holiday Inn-hotel aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven. LEES OOK: Politie lost schot om man aan te houden 'die met mes liep te zwaaien'

04.11 Autobrand in Drunen Een auto is donderdagnacht in vlammen opgegaan aan de Schubertstraat in Drunen. Het vuur werd rond drie uur ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. Een auto die naast deze auto geparkeerd was, liep bij de brand eveneens schade op. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Wachten op privacy instellingen...