112-nieuws: Man zit klem tussen auto en busje • brand in Roosendaal

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

18.00 Scooter en bestelwagen botsen in Geldrop Op de Wielewaal in Geldrop zijn vrijdagmiddag een scooter en een bestelwagen van supermarktketen Jumbo tegen elkaar gebotst. De scooterrijdster raakte gewond, maar het is niet duidelijk of ze voor behandeling naar het ziekenhuis moet worden gebracht. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision

17.50 Botsing op de Statendamweg in Oosterhout Op de Statendamweg in Oosterhout zijn bij de op- en afrit van de A59 vrijdagmiddag twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Beide bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de oorzaak van de botsing. Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision

17.15 Automobilist op de bon geslingerd voor te donkere ruiten Agenten hebben vrijdagochtend een 28-jarige automobilist bekeurd. Bij het zien van de agenten liet de bestuurder de ramen van voorste portieren zakken. De automobilist moest daarop zijn auto aan de kant zetten. Daar bleek dat de ramen van het portier te donker waren. Dat kwam de bestuurder op een bekeuring van 250 euro te staan. Foto: Politie

16.15 Schoorsteenbrand bij huis in de Wouwseweg in Roosendaal De Roosendaalse brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een schoorsteenbrand bij een woning aan de Wouwseweg in Roosendaal. De brandweer kwam met een blusvoertuig en een hoogwerker naar de Wouwseweg. De brand was snel onder controle. Het is onbekend of het huis schade heeft opgelopen. Foto: Christian Traets/SQ Vision.

14.53 Man gewond nadat hij klem zit tussen auto en busje Een man is vast komen te zitten tussen een auto en een busje welke geparkeerd stonden op de Haagwinde in Vlijmen. De brandweer moest er aan te pas komen om de man te bevrijden. Vervolgens is de man met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe de man tussen de twee voertuigen terecht is gekomen. Vermoedelijk waren beide voertuigen van de man zelf en heeft hij de auto niet op de handrem gezet, waardoor deze ging rijden terwijl hij er tussen stond. Man zit vast tussen auto en busje (foto: SQ Vision / Iwan van Dun).

12.35 Treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden weer Wachten op privacy instellingen...

11.11 Nog tot middaguur geen treinen tussen Geldermalsen - Den Bosch Tussen Geldermalsen en Den Bosch is tot 12.15 uur vrijdagochtend geen treinverkeer mogelijk. Aanleiding is de inzet van hulpdiensten, meldt de NS. Waarom er hulpdiensten zijn ingezet, is niet bekendgemaakt.

11.04 Handgranaat ontploft bij sportschool in Den Bosch In de nacht van donderdag op vrijdag is bij een sportschool in een bedrijfsverzamelgebouw in Den Bosch een explosief afgegaan. Het blijkt een handgranaat te zijn geweest. Die veroorzaakte veel schade aan de gevel van het gebouw. Ook zijn er inslagen van het explosief te zien in de deur. LEES OOK: Wachten op privacy instellingen... Politie doet onerzoek bij sportschool (foto: SQ Vision / Bart Meesters).

09.54 Getuigen gezocht van beschieting slagerij Slagerij Jaraya in Den Bosch was woensdag voor de tweede keer doelwit van een aanslag. Er zaten negen kogelgaten in de voordeur van de slagerij. De politie zoekt getuigen van de schietpartij, die zou rond 1.00 uur hebben plaatsgevonden. LEES OOK:

09.19 Twee mannen verdacht van inbraak aangehouden Na een melding dat er was geprobeerd in te breken bij een huis in Oosterhout hielden agenten donderdagmiddag twee verdachten aan. Deze mannen hadden inderdaad inbrekersspullen bij zich.

09.00 Geen treinverkeer Geldermalsen-Den Bosch Tussen Geldermalsen en Den Bosch is tot elf uur vrijdagochtend geen treinverkeer mogelijk. Aanleiding is de inzet van hulpdiensten, meldt de NS. Waarom er hulpdiensten zijn ingezet, is niet bekendgemaakt.

06.00 Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding verwarde man De politie heeft donderdagnacht geschoten om een man te kunnen arresteren op de parkeerplaats van het Holiday Inn-hotel aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven. LEES OOK: Politie lost schot om man aan te houden 'die met mes liep te zwaaien'

04.11 Autobrand in Drunen Een auto is donderdagnacht in vlammen opgegaan aan de Schubertstraat in Drunen. Het vuur werd rond drie uur ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. Een auto die naast deze auto geparkeerd was, liep bij de brand eveneens schade op. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Wachten op privacy instellingen...