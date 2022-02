Vrienden van Lil' Kleine uit Boxtel krijgen straffen na mishandeling

Een man uit Boxtel moet een maand de cel in en een plaatsgenoot heeft een werkstraf van 120 uur gekregen voor de mishandeling van een man in een nachtclub in Amsterdam, in 2019. Ook Lil' Kleine, met wie ze bevriend zijn, was betrokken bij het 'zinloos uitgaansgeweld', zo bepaalde de rechtbank in Amsterdam. De rapper werd vrijdag eveneens veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De drie moeten ook een schadevergoeding van 500 euro betalen.

De problemen deden zich voor op 6 december 2019. Het 28-jarige slachtoffer zou in de nachtclub tegen de vriendin van Lil’ Kleine zijn aangelopen, waarna de rapper en de twee mannen uit Boxtel verhaal gingen halen. Het slachtoffer werd vastgepakt, tegen zijn lijf geschopt en in het gezicht gestompt of geslagen. Dat gebeurde ook toen de man na een duw op de grond was gevallen.

Mishandeling op beelden te zien

De mishandeling is vastgelegd op camerabeelden. Zo is te zien hoe de twee mannen uit Boxtel samen met Lil' Kleine schopten in de richting van het slachtoffer, terwijl de man op de grond lag.

Het Openbaar Ministerie had tegen Arnold H. uit Boxtel 150 uur en tegen zijn plaatsgenoot Peter S. 120 uur geëist. Lil’ Kleine hoorde 120 uur werkstraf tegen zich eisen. De rechtbank nam de eis aan het adres van de rapper over, maar veroordeelde S. tot een celstraf en gaf H. een werkstraf van 120 uur.

Mannen uit Boxtel eerder in opspraak

Peter S., één van de twee veroordeelde mannen uit Boxtel, is een ondernemer, die eerder in verband werd gebracht met de mishandeling van Koen Everink door kickbokser Badr Hari.

Peter S. zou de skybox in de Amsterdam Arena betaald hebben waar Everink mishandeld werd. Arnold H. was eerder betrokken bij een burenruzie in Boxtel.

