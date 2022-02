Telefoon roodgloeiend bij carnavalsartiesten: 'Alweer bijna volgeboekt!'

De Dorini's

Zal het dan toch 'gewoon' doorgaan? De hoop op het vieren van een ouderwets carnaval neemt toe nu het kabinet van plan is steeds meer coronaversoepelingen door te voeren. Een definitief besluit wordt volgende week genomen. Maar de carnavalsartiesten merken het ook, de telefoon staat bij hen roodgloeiend.

"De geruchten dat er witte rook komt, gaan als een lopend vuurtje door de carnavalswereld", vertelt platenbaas Adrie van den Berk. Hij heeft bij Berk Music Productions in Eindhoven diverse artiesten onder contract staan. Onder andere Snollebollekes, de Gebroeders Ko, de Lawineboys, de Alpenzusjes en Jan Biggel heeft hij in zijn stal.

"Wij hadden de boog al aangetrokken."

"Ik heb een week of drie, vier geleden al gezegd dat ze carnaval niet meer kunnen tegenhouden gezien het verloop van deze coronavariant. Het zal wel last minute worden, omdat mensen toch wat huiverig zijn. Maar wij hadden de boog al aangetrokken, laat ik het zo zeggen." De wat goedkopere artiesten zijn volgens hem 'allemaal al weg'. "Omdat cafeetjes iets makkelijk willen neerzetten." Bij de artiesten voor de grote evenementen is het volgens hem nog wat rustiger. "Maar je merkt dat het nu begint. Want voor vijfhonderd man kun je al wat organiseren. En ik hoop dat we nog een beetje meer ruimte gaan krijgen."

"Dit gaat een grote ontploffing worden!"

Carnavalsartiest Lamme Frans - in het dagelijks leven beter bekend als Rob Janssen - kan nog nauwelijks geloven dat carnaval over twee weken toch lijkt te gaan losbarsten. "Dat hadden we allemaal niet durven dromen", reageert hij. "Dit gaat een grote ontploffing worden, we gaan weer aan de gang. Heel Brabant en Limburg gaan dwars door het behang!" De agenda van Lamme Frans is nog niet volgeboekt. "Ik ben nog niet veel gebeld voor optredens", vertelt hij vrijdagochtend. "Maar mijn telefoon staat aan. Na de persconferentie van aanstaande dinsdag mag iedereen bellen. Dan kom ik gewoon, geen probleem!"

"Ik heb helemaal een zenuwachtig gevoel!"

Ook Dorien Habraken van de Dorini's stuitert van enthousiasme nu carnaval toch lijkt te kunnen doorgaan. "Ik heb helemaal een zenuwachtig gevoel", vertelt ze "Dat ik denk: och, staat het dan ellemaal echt weer te gebeuren?! Het lijkt erop dat we met deze omikronvariant alle regels weer een beetje durven los te laten. Dat we deze variant een beetje als een griep zien en dat iedereen denkt: het kan weer, we vinden het weer verantwoord." Vanwege alle coronabeperkingen zag de Boxtelse carnavalsartieste de afgelopen maanden het ene na het andere geplande optreden afgezegd worden. Maar toen eind januari bekend werd dat de kroegen weer mochten opengaan, kreeg ze weer hoop. Ondanks de beperkingen destijds. Ze prees zichzelf aan als betaalbare artiest die mensen enthousiast kan maken en die ook past bij een kleine setting.

"Ik denk dat het in elk dorp en iedere stad losgaat."

Dat leverde wat boekingen op voor zogenoemde 'zittende carnavalsfeesten'. "Maar nu het erop lijkt dat alles losgaat, staat de telefoon roodgloeiend. Ik ben al bijna volgeboekt, op wat gaatjes op de maandag na! Elke dag ben ik aan het schuiven in mijn agenda, om een beetje logische planning te krijgen. Ook qua tijden, want eerst werd bekend dat de kroeg tot tien uur 's avonds open mocht. Vervolgens werd de eindtijd middernacht en nu een uur 's nachts." Ze merkt dat de animo om carnaval te vieren enorm is bij de mensen, na alle coronabeperkingen sinds 2020. "Ik denk dat het in elk dorp en in iedere stad los gaat. Superleuk dat mensen daarbij aan ons denken. We gaan er weer tegenaan met zijn allen!"

"Ik wil carnaval nu wat intenser beleven."