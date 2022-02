Handgranaat ontploft bij sportschool in Den Bosch

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Politie doet onderzoek na explosie bij sportschool in Den Bosch

In de nacht van donderdag op vrijdag is bij een sportschool in een bedrijfsverzamelgebouw in Den Bosch een explosief afgegaan. Het blijkt een handgranaat te zijn geweest. Die veroorzaakte veel schade aan de gevel van het gebouw. Ook zijn er inslagen van het explosief te zien in de deur.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De politie kreeg vrijdagochtend pas melding over de ontploffing die 's nachts had plaatsgevonden. Rond half vijf is het explosief afgegaan. Er raakte niemand gewond. Bij onderzoek door de politie werd een soort beugel en een pin gevonden. Daaruit concludeert de politie dat het een granaat moet zijn geweest. De recherche is nog bezig met het onderzoek. Uit camerabeelden blijkt dat er een auto langs het gebouw is gereden, tussen tien over half vijf en kwart voor vijf in de vroege ochtend. Daarna volgde de explosie. In het pand zit behalve de sportschool onder meer ook een fysiotherapeut en een appartement. De omgeving rondom de sportschool is afgezet.