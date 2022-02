Mariëlle heeft haar handen vol aan ademhalingsproblemen oud-coronapatiënten

Logopediste Mariëlle (foto: Mariëlle Dortmans)

Logopedist Mariëlle Dortmans (30) uit Eindhoven heeft haar handen vol aan oud-coronapatiënten die problemen hebben met hun ademhaling, stemgebruik en kampen met vermoeidheid. Sommigen zijn er zo erg aan toe dat ze nauwelijks uit hun woorden kunnen komen. "Je schrikt ervan hoe corona de ademhaling aantast."

"Ik had me tijdens mijn studie ingesteld op het helpen van zangers met knobbeltjes op de stembanden en andere stemproblemen", vertelt Mariëlle. "Toen kregen we twee jaar geleden te maken met corona, en nu bestaat 70 procent van de mensen die ik help in mijn praktijk uit voormalig coronapatiënten. Denk aan beschadigde stembanden door intuberen maar ook kortademigheid door een kleinere longcapaciteit."

"Ze hijgen na ieder woord, daar ik schrik ik soms van."

De Eindhovense logopediste hoort patiënten praten alsof ze de 100 meter sprint rennen. "Ze hijgen na ieder woord. Dat is heel vermoeiend. De fysiotherapeut kan aan de conditie werken, de ergotherapeut helpt met het omgaan met vermoeidheid,. Ik kijk of er spanning zit op de stembanden en masseer het middenrif als dat vastzit en of er goed adem gehaald wordt." "Prikkels hebben ook invloed op het praten" vertelt Mariëlle. 'Dan moet je denken aan geluid, drukte en licht in je omgeving. Dit kan vermoeiend zijn waardoor je hoger in je ademhaling gaat zitten. Iemand kan minder krachtig z'n stembanden gebruiken, wat vervolgens verder uitput. Ik leer mijn patiënten weer opladen door in een rustige ruimte twee minuten ademhalingsoefeningen te doen."

"Ik zie nu ook thuiswerkers met stemproblemen in mijn praktijk."