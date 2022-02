Do zegt dat 6 mannen over haar grenzen gingen: 'Ook Jeroen Rietbergen'

Zangeres Do uit Valkenswaard is meerdere malen het slachtoffer geweest van grensoverschrijdend gedrag. De 40-jarige vertelt in een interview met het NRC dat bandleider Jeroen Rietbergen ook dingen met haar heeft gedaan die niet door de beugel kunnen.

Na een uitgebreide brief gericht aan Talpa-baas John de Mol doet Do nu nog een boekje open in het NRC. Zo vertelt ze dat zeker zes mannen gedurende haar carrière in de muziekindustrie over haar grenzen zijn gegaan. Een van die mannen is de bandleider van The Voice of Holland, Jeroen Rietbergen, die meerdere malen is beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Twintig jaar geleden zou de voormalig bandleider van The Voice of Holland hebben behandeld op een ongepaste manier. Volgens de zangeres was er daarbij geen sprake van een machtsverhouding omdat zij Rietbergen inhuurde.