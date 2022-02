1/1 Geen carnavalswagens in Breda, maar wél mega poppen met een verhaal

Dit jaar zijn er geen grote carnavalswagens in Breda te zien, maar gigantische carnavalspoppen. Bouwclubs in de stad willen niet bij de pakken neerzitten na een afgelaste optocht dus steken zij de handen uit de mouwen. De poppen vertellen het verhaal van vier karakteristieke Kielegatse carnavalsfiguren.

Waar Kielegatse bouwclubs ieder jaar afzonderlijk van elkaar werken aan de mooiste wagens, trekken zij dit jaar samen op in de bouwloods aan het Hekven. Het was voor hen een verademing om weer de handen uit de mouwen te steken na weken thuiszitten door de afgelaste optocht.

"Het is erg gezellig", zegt bouwer Michael Klerk. "Normaal gesproken is er een gezonde concurrentie tussen de zes carnavalsverenigingen in de gemeente, maar zo leer je nog eens wat van elkaar."

Alle bouwclubs werken samen aan een aantal grote poppen die met carnaval op de Grote Markt in Breda worden geplaatst. "Met een app kunnen carnavalsvierders het verhaal luisteren van een betreffende pop", legt de voorzitter van de bouwclubs Joran Zijlmans uit.