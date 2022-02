PSV treft Go Ahead Eagles in halve finale beker

De KNVB Beker (foto: archief).

PSV treft Go Ahead Eagles in de halve finale van het TOTO KNVB-bekertoernooi. Begin maart speelt de ploeg in Deventer om een plek in de bekerfinale. Voorafgaand aan de loting was al duidelijk dat AZ en Go Ahead Eagles thuiswedstrijden zouden gaan spelen.

Lobke Kapteijns Geschreven door