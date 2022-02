Roger Schmidt is voorzichtig met Madueke en reageert op bekerloting

PSV gaf zaterdagavond een show in het Gelredome en won met 5-0 van Vitesse. Roger Schmidt stond na afloop dan ook tevreden de aanwezige pers te woord. Het ging over de bekerloting en in het bijzonder Noni Madueke. De aanvaller kon rekenen op complimenten van zijn trainer.

Maar Madueke is dit seizoen de man van glas. Dit seizoen was de aanvaller al meerdere keren geblesseerd. Iets waar de nog jonge voetballer rekening mee moet houden volgens de oefenmeester. “Tijdens zijn herstel heeft hij na kunnen denken over zijn lichaam. Zijn lichaam is een cadeau, maar je moet er wel voorzichtig mee omgaan. Hij kan wel 36 kilometer per uur lopen, dat is uniek maar tevens ook zijn gevaar.”

Noni Madueke keerde afgelopen dinsdag terug in het elftal en was gelijk belangrijk met een goal en assist. Ook zaterdagavond stond de Engelsman aan de basis van twee Eindhovense goals.. “Noni heeft de potentie om buitengewoon goed te worden. Het is een geweldige voetballer" , vertelde de trainer na afloop.

Over de algehele teamprestatie kon Schmidt ook alleen maar tevreden zijn. “We waren soeverein vandaag. Met de teruggekeerde spelers krijgen we meer opties. Dat zie je ook terug op het veld. We hebben vandaag alle ruimtes benut en al vroeg de wedstrijd beslist.”

Ook Mauro Júnior had lovende woorden over zijn teamgenoot. “Noni is geweldig. Ik ben heel blij dat hij in mijn team zit. Op trainingen sta ik soms wel eens tegenover hem, het is heel moeilijk om hem dan af te stoppen.”

Vanzelfsprekend was de prestatie van zijn team niet. “We komen uit een moeilijke situatie. Na twee thuisnederlagen op bezoek gaan bij Vitesse is heel lastig. We hebben laten zien dat we mentaal sterk zijn. Dat is een volgende stap in onze ontwikkeling.”

Tot slot reageerde Schmidt op de bekerloting die even daarvoor had plaatsgevonden. PSV treft in de halve finale Go Ahead Eagles. Een gunstige loting maar daar wilde de trainer niks van weten. “We kijken uit naar die wedstrijd. De beker is erg belangrijk voor ons. Het is niet makkelijk om in een volle Adelaarshorst te spelen. Dat geeft ze een voordeel. We mogen ze niet onderschatten, ik verwacht een moeilijke wedstrijd.”

Lees ook:

PSV schittert in Arnhem en boekt broodnodige zege op Vitesse

PSV treft Go Ahead Eagles in halve finale beker