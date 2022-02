Terreinwagen haalt Porsche in en slaat over de kop: drie gewonden

Drie gewonden na inhaalmanoeuvre in De Mortel (foto: SQ Vision / Walter van Bussel).

Een terreinwagen is zaterdagavond over de kop geslagen nadat de bestuurder een Porsche wilde inhalen aan de Bakelseweg in De Mortel. De wagen raakte van de weg en belandde in een greppel. Bij het ongeluk zijn volgens een 112-correspondent in ieder geval drie mensen gewond geraakt.

Lobke Kapteijns Geschreven door