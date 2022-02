Robin van Roosmalen verloor zus bij ongeluk en heeft er nog geen vrede mee

Robin van Roosmalen knokt nog altijd iedere dag met de gevolgen van het dodelijk ongeluk waarbij hij zijn zusje Melissa (29) verloor en zelf ernstig gewond raakte. De kickbokskampioen uit Vught is er mentaal en fysiek nog niet bovenop. "Maar langzaam gaat het de goede kant op. Ik probeer het een plekje te geven, anders ga ik er zelf aan kapot."

De twee stonden met pech op de vluchtstrook van de A2 bij Utrecht. Een vrachtwagen die over de vluchtstrook reed, knalde op de auto. “We stonden op het gras te wachten, maar het was koud. We gingen uit de wind staan. Melissa ging in de auto zitten en vervolgens reed de vrachtwagen ons aan”, weet Robin nog.

"Het was moeilijk om het verhaal te schrijven, maar tegelijkertijd ook therapeutisch", zegt de kickbokser. "Het werkt om de dingen die er zijn gebeurd beter te verwerken. En daarnaast heb ik lieve vrienden om me heen en een vriendin die me altijd support."

"Melissa zei jaren geleden al tegen mij dat ik een boek moest schrijven", aldus Robin. "Zij vond dat ik wel iets te vertellen had over mijn carrière en mijn privéleven. Toen ik boodschappen ging doen bij de Jumbo in Vught, kwam ik toevallig de vrouw van de uitgever tegen bij de kassa waar ik al een tijdje op de lijst stond. Zo is het balletje gaan rollen."

Het boek is een emotioneel relaas dat waarschijnlijk niemand onberoerd laat. Het geeft een emotioneel inkijkje in het leven van de meervoudig wereldkampioen wiens leven in één klap omver werd gemaaid. Daarmee begint zijn grootste gevecht ooit.

Komende week verschijnt zijn boek Pokerface, waarin hij vertelt over zijn comeback. De titel is gebaseerd op zijn bijnaam als vechter.

Het metaal dat in zijn lijf zit, speelt flink op bij wat lichaamsbeweging. "Ik heb daar echt last van. Na een uur wandelen moet ik de hele avond plat. Dat is wel een beetje een probleem op dit moment."

Robin lag enige tijd in het ziekenhuis en hij is nu, ruim een jaar later, nog steeds niet de oude. "Langzaam gaat het de goede kant op, zowel mentaal als fysiek", zei hij zondag in het radioprogramma De Zuidtribune. "Volgende maand heb ik de laatste operatie, waarbij alle platen en pinnen worden verwijderd. Daarna kan ik als het goed is weer normaal bewegen en vol gaan trainen zonder pijn."

Maar het trauma rond het tragische verlies van zijn zus is zeker niet weg. "Nog steeds ben ik iedere dag bezig met wat er is gebeurd. Die herinnering hangt om me heen. Maar het gaat niet meer met me aan de haal. Het is niet meer zo heftig dat ik in paniek raak, geleidelijk gaat het beter."

Volgens Robin is er nog een lange weg te gaan. Vrede met het verlies heeft hij niet. "Het is nog te vroeg om dat een plekje te geven", zegt hij. "Ik probeer dat wel, want anders ga ik er zelf aan kapot. "

De gerechtelijke afhandeling rond het ongeluk is nog in volle gang. "Totdat dat is afgesloten, kan ik het niet laten rusten", aldus Robin.

LEES OOK:

Kickbokskampioen Robin van Roosmalen gewond en zijn zus Melissa omgekomen bij ongeluk op A2

Duizenden steunbetuigingen voor familie van Melissa van Roosmalen: 'Leegte is niet te vullen'