Buren schieten te hulp bij zwaar ongeluk De Mortel: 'Ze hebben geluk gehad'

Buurtbewoners zijn zaterdagavond meteen te hulp geschoten na een zwaar ongeluk in De Mortel. Een buurman hielp de inzittenden uit de auto en een andere bewoner zette de weg af. De zes jonge inzittenden van de auto raakten bij het ongeluk zwaargewond. "Ze hebben veel geluk gehad", zegt buurvrouw Lidia van den Broek.

De bandensporen zijn zondagmiddag nog goed te zien op de plek van het ongeluk. Verslagen kijkt Lidia naar de plek waar het gebeurde. "Ik hoorde een doffe klap. Daarna was het een enorme ravage", weet ze. Haar huis kijkt recht uit op de plek van het ongeluk. "De auto zat echt helemaal in elkaar."

De auto zou van de weg zijn geraakt tijdens een inhaalmanoeuvre in een flauwe bocht. De pick-up raakte vervolgens een boom langs de weg en sloeg over de kop. "Die man die was ingehaald stopte meteen. Samen met m'n buurman haalde hij de inzittenden uit de auto. De overbuurvrouw belde 112", weet Lidia.

Weg geblokkeerd

"Met mijn auto heb ik de weg geblokkeerd, om nieuwe ongelukken te voorkomen. Het is hier 's avonds pikdonker", vertelt een buurman, die anoniem wil blijven. "De bestuurder die ingehaald werd, heeft met zijn auto de andere kant van de weg afgezet, met de koplampen aan."

Lidia vult aan: "Het is super dat de buren dit allemaal hebben gedaan. We zijn hier heel wat gewend in de straat, dus we hebben ondertussen ervaring." Volgens buurtbewoners gebeuren er vaak ongelukken in de straat. Een andere buurman vult aan: "Twee weken geleden lag hier nog een auto in mijn weiland."

'Net een racebaan'

"Ze hebben geluk gehad dat ze een stevige auto hebben. Het is hier net een racebaan, joh!", vervolgt de buurman. Lidia: "Het is een verraderlijke, flauwe bocht. Vooral 's avonds rijden ze harder dan tachtig. Regelmatig vliegt hier iemand uit de bocht." Twee jaar geleden waren de problemen volgens haar het ergst. "Een keer in de drie maanden moesten we wel weer naar buiten, omdat er iemand in de sloot lag."

De gewonden zijn drie 20-jarige mannen en een 19-jarige man uit De Mortel, een 19-jarige man uit De Rips en een 18-jarige vrouw uit Ysselsteyn bij Venraij. Ze hebben bij de crash onder meer botbreuken, interne bloedingen en kneuzingen opgelopen.

De zes mensen slachtoffer lagen zondagochtend nog allemaal in het ziekenhuis. Ze waren op dat moment volgens de politie alle zes bij bewustzijn en buiten levensgevaar.