Gerbrands maakt in belang van PSV plaats voor Brands: 'Unieke mogelijkheid'

Algemeen directeur Toon Gerbrands denkt dat het goed is voor PSV dat hij aan het einde van het seizoen plaatsmaakt voor Marcel Brands. "Het belang van PSV staat voorop en deze unieke mogelijkheid doet zich nu voor", vertelt hij op de website van de club uit Eindhoven.

In 2019 verlengde hij zijn contract nog tot 2025. Maar in november vorig jaar in Monaco voerde hij al gesprekken over zijn toekomst bij PSV, met voorzitter Robert van der Wallen van de raad van commissarissen. "Destijds hebben we met elkaar afgesproken om onze ogen niet te sluiten voor kansen", vertelt Gerbrands.

"PSV moet die kans aangrijpen. Marcel, ik en de raad van commissarissen hebben hier vanaf het begin open over gecommuniceerd en stonden er direct hetzelfde in", zegt Gerbrands op de site van PSV .

"Er was een schuld van 50 miljoen euro die weggewerkt moest worden en PSV was zeven jaar op een rij geen kampioen geworden. We wilden samen per twee jaar één titel winnen. Als we dit jaar kampioen worden, is dat volledig gelukt", aldus de huidig algemeen directeur.

De 64-jarige Gerbrands is sinds 2014 algemeen directeur van PSV. Hij vierde drie landstitels met de club uit Eindhoven, die de laatste jaren de aansluiting met Ajax dreigt te verliezen. "Toen ik hier kwam, is er een aantal doelstellingen geformuleerd", weet Gerbrands.

"In januari bleek Marcel Brands beschikbaar voor een nieuwe rol bij PSV. Marcel is een topper, ik ken hem heel goed en ben ervan overtuigd dat er met hem hier mooie dingen zullen gebeuren. Als je de kans krijgt om zo iemand binnen te halen, moet je dat als club doen", zegt Gerbrands over de Brabander die eerder al technisch directeur van PSV was.

Gerbrands heeft maandagochtend het personeel van PSV ingelicht en is er trots op dat het nieuws over zijn aanstaande vertrek niet voortijdig is uitgelekt. "Dat is in het voetbal redelijk uniek. De club belandt deze zomer in een nieuwe fase waarin een nieuwe hoofdtrainer aangesteld moet worden. Daarvoor moet je een 'commitment' met elkaar aangaan. Het is goed dat Marcel Brands, John de Jong en de overige directieleden deze beslissing samen kunnen nemen en in alle openheid met kandidaten kunnen praten."

Gerbrands heeft nog niet over zijn toekomst nagedacht en geeft voorlopig geen interviews over zijn vertrek. "Vanaf 15 mei ben ik weer beschikbaar om op verzoeken in te gaan. Geen dag eerder. Tot dan focus ik me volledig op het winnen van prijzen met PSV."

LEES OOK:

Marcel Brands keert terug bij PSV, volgt Toon Gerbrands op als directeur

Supportersvereniging PSV noemt Brands 'de gedroomde opvolger'