Snowboarder Niek van der Velden zesde op big air tijdens Spelen

Snowboarder Niek van der Velden is dinsdagochtend tijdens de Olympische Spelen als zesde geëindigd op het onderdeel 'big air'. De 21-jarige snowboarder uit Nispen nam na twee runs nog de derde positie in de tussenstand in, maar zakte uiteindelijk weg.

Van der Velden begon de finale met een score van 83,75 punten, in de tweede run gevolgd door een score van 75,75. Daarmee deed hij het beter dan een dag eerder in de halve eindstrijd.

Risico nemen

In zijn derde en laatste sprong moest Van der Velden risico nemen om nog in aanmerking te komen voor een medaille. Bij het landen ging de Nederlandse snowboarder echter onderuit (26,75 punten). In de finale tellen van de snowboarders de twee hoogste scores, waardoor Van der Velden uitkwam op 162,00.

Het goud ging naar de Chinees Yiming Su met 182,50 punten. China staat nu in het medaille-klassement precies op gelijke hoogte met Nederland. Mons Roisland uit Noorwegen behaalde het zilver (171,75) en het brons ging naar de Canadees Max Parrot (170,25).

'Lang geleden dat ik zoveel adrenaline door mij lichaam voelde gieren'

Snowboarder Niek van der Velden kwam dinsdag bij de Olympische Spelen op het onderdeel big air dichter in de buurt van het erepodium dan hij vooraf had gedacht. Na goede scores van 83,75 en 78,25 punten had hij nog één goede sprong nodig. Van der Velden ging bij het landen echter onderuit en moest zich met de zesde plek tevreden stellen.

"Ik dacht dat de medaille binnen handbereik was", reageerde de Nispense snowboarder na afloop. "Dus ik zette alles op alles om 'm binnen te slepen. Het is lang geleden dat ik zoveel adrenaline door mijn lichaam voelde gieren. Dit was echt bizar. Het kwam er net niet uit zoals ik wilde. Dat is jammer, maar ik ben zo tevreden met hoe het is gegaan vandaag."

Slopestyle

Van der Velden kwam eerder tijdens deze Spelen al in actie op het onderdeel slopestyle. Op dat onderdeel wist de snowboarder de finale niet te bereiken. Vier jaar eerder zou Van der Velden in Zuid-Korea al zijn olympische debuut maken, maar toen brak hij bij een val tijdens zijn laatste training voor de wedstrijd zijn arm.

