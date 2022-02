Ireen Wüst moet op ploegenachtervolging genoegen nemen met brons

Ireen Wüst is er dinsdag in Peking niet in geslaagd voor de zevende keer in haar imposante carrière olympisch goud te veroveren. Op de ploegenachtervolging slaagde de schaatsster uit Goirle er met haar ploeggenoten Irene Schouten en Antoinette de Jong niet in de finale te bereiken. Uiteindelijk moest het Nederlandse trio genoegen nemen met brons.

Nederland was in de strijd om het brons te sterk voor de Russinnen. Het goud ging naar Canada nadat de Japanse Nana Takagi in de laatste bocht van de finale onderuit ging.

De Nederlandse schaatssters hadden zich met Wüst in de gelederen zaterdag met de derde tijd geplaatst voor de halve finales. Het trio was toen ruim drie seconden langzamer dan Japan en Canada. Dinsdag In de halve finale stuurde bondscoach Jan Coopmans met Wüst, Schouten en De Jong exact dezelfde ploeg het ijs op. In de strijd om brons moest Antoinette de Jong vervolgens het veld ruimen. Marijke Groenwoud nam haar plek in.

Het brons op de ploegenachtervolging betekent de dertiende olympische medaille voor Wüst. Donderdag komt zij in Peking nog in actie op de 1000 meter.

'Als team moet het beter'

Irene Schouten gaf na afloop aan dat er wat moet veranderen. "We zijn in Nederland individueel heel goed, maar als team moet het beter. Ik hoop stiekem dat we hiervan leren en dat er in de toekomst meer aandacht aan wordt besteed. Er moet meer op getraind worden en de bond moet er strenger op zitten", zei ze.

Ireen Wüst was het daarmee eens. "Er moet wel iets komen van een toekomstplan waarin meer duidelijk is. Bijvoorbeeld vaker samen trainen. Maar het was nu zeker niet zo slecht als het eruit zag."