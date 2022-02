Gemeentepolitiek twijfelt of PVV en Forum een kans verdienen

Een verkiezingsbord in Helmond (Foto: ANP).

Hoe groot is de kans dat partijen als Forum voor Democratie en PVV straks mee gaan besturen in Brabantse gemeenten? Het grote uitsluiten is begonnen, maar niet iedereen doet daar aan mee. Zo houdt GroenLinks Tilburg, tegen de landelijke lijn in, alle opties open, terwijl de VVD in Helmond Forum op voorhand uitsluit.