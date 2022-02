Versoepelingen aan vooravond van carnaval: 'Feesten met verstand'

Jack Mikkers: "We kunnen elkaar weer ontmoeten".

Jack Mikkers, burgemeester van Den Bosch, is opgetogen over de versoepelingen die dinsdagavond werden aangekondigd. "De dag die je wist dat zou komen", zei hij in de uitzending van Brabant Nieuws. Toch is hij voorzichtig wat betreft carnaval. "Ik snap dat de behoefte bij Oeteldonkers en andere carnavalsvierders in Brabant aanwezig is om flink feest te vieren, maar we moeten blijven nadenken wat er gebeurt."

Zorgminister Ernst Kuipers praatte het Nederlandse volk dinsdagavond bij over de coronaversoepelingen. In drie stappen gaat het land weer open, waarbij vanaf direct het advies vervalt om thuis maar vier bezoekers te ontvangen. Ook het thuiswerkadvies wordt gewijzigd in: werk de helft van de tijd thuis.

"Al die randvoorwaarden, al dat moeten, dat is er vanaf."

"Nederland is los, we zijn weer open, maar dat betekent niet dat we geen rekening meer moeten houden met het virus", zei Mikkers. "Voor je eigen gezondheid moet je nog steeds opletten wat er gebeurt. Maar al die randvoorwaarden, al dat moeten, dat is er vanaf. En we kunnen weer samen leven, en dat is denk waar iedereen heel veel behoefte aan heeft." Een paar weken geleden schreven alle burgemeester een brief naar het kabinet, waarbij werd benadrukt om niet alleen naar de gezondheidszorg te kijken maar ook naar het maatschappelijke welbevinden van mensen. "Er moest wat gebeuren", aldus Mikkers.

"Laten we voorzichtig zijn met carnaval en niet meteen helemaal losgaan."