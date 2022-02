Brief aan carnavalsvierders: 'Geen ouderwets feest, maar des te intenser'

"Carnaval 2022 zal niet zoals alle andere edities zijn. Maar na bijna twee jaar van soberheid en afstand, zal het feestje, hoe klein ook, misschien wel des te intenser zijn", dat schrijven de burgemeesters van Den Bosch, Eindhoven en Tilburg in een brief aan alle carnavalsvierende Brabanders. De burgemeesters zijn ook de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio's. "Maak er iets moois van en let een beetje op elkaar."

"Dankzij de huidige versoepelingen kunnen we toch iets van dat feestgevoel met elkaar gaan delen", schrijven de burgemeesters maar ze stellen ook dat het nog geen ouderwetse carnaval wordt. "Carnaval dit jaar wordt dus een kleiner feestje, primair in de horeca. Laten wij er met elkaar op een goede manier van gaan genieten. Er kan weer meer maar we moeten ons wel blijven bedenken dat dat alleen maar kan, als we ons houden aan de regels die er zijn."

"Carnaval is anders dan dat we gewend zijn. Want in Brabant zijn we bourgondisch en gastvrij en verwelkomen we met liefde iedereen die kennis wil maken met onze rijke tradities. Hopelijk kunnen we vanaf volgend jaar de poorten weer wijd openzetten voor een ieder die wil weten hoe wij beneden de rivieren carnaval vieren."

Zorgminister Ernst Kuipers riep carnavalsvierders dinsdagavond op er rekening mee te houden dat het coronavirus nog lang niet weg is. "Vier het in je eigen omgeving, ga lekker naar het café, maar mijd grote menigten", is zijn dringende advies. Dat geldt helemaal voor mensen in risicogroepen.

