Burgemeesters tegen carnavalsvierders: 'Klein feest, maar des te intenser'

In een brief hebben de burgemeesters van Den Bosch, Eindhoven en Tilburg (in hun hoedanigheid als voorzitter van hun veiligheidsregio) zich dinsdag gericht aan alle carnavalsvierende Brabanders. "Het is weer die tijd van het jaar. Die tijd van het jaar dat wij Brabanders het een beetje op de heupen krijgen. De zon laat zichzelf weer wat vaker zien en de dagen lengen. Dat betekent voor velen van ons: carnaval is in aantocht. Dankzij de huidige versoepelingen kunnen we toch iets van dat feestgevoel met elkaar gaan delen."

"Carnaval is anders dan dat we gewend zijn. Want in Brabant zijn we bourgondisch en gastvrij en verwelkomen we met liefde iedereen die kennis wil maken met onze rijke tradities. Hopelijk kunnen we vanaf volgend jaar de poorten weer wijd openzetten voor een ieder die wil weten hoe wij beneden de rivieren carnaval vieren. We hopen dan ook van harte dat carnaval minnend Brabant er dan ook weer de schouders onder wil zetten om dit grootse feest mogelijk te maken."

"Carnaval dit jaar wordt dus een kleiner feestje, primair in de horeca. Laten wij er met elkaar op een goede manier van gaan genieten. Er kan weer meer maar we moeten ons wel blijven bedenken dat dat alleen maar kan, als we ons houden aan de regels die er zijn."