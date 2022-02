112-nieuws: fietser zwaargewond bij aanrijding • file op A58 door ongeluk

De aanrijding vond plaats op de Schepersdijk in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

09.30 17-jarige bromfietsdief op heterdaad betrapt De politie heeft vannacht rond een uur in Tilburg een 17-jarige bromfietsdief op heterdaad betrapt. Dat gebeurde na een tip van een getuige. De jongen was op de Oude Markt aan de slag met een slijptol. Wachten op privacy instellingen...

08.45 Inbrekers ingerekend dankzij hulp alerte buurtbewoners Dankzij de hulp van alerte buurtbewoners heeft de politie gisteren in Hank drie inbrekers kunnen inrekenen. Een buurtbewoners zette rond vijf uur 's middags de auto van de verdachten klem, zijn vrouw waarschuwde de politie en twee voorbijgangers in een auto hielpen agenten die ter plekke kwamen uiteindelijk letterlijk op weg door hen een lift te geven. De drie verdachten konden door de gezamelijke actie worden aangehouden. Ze zitten nog vast, zo laat de politie vanochtend weten. LEES OOK: Inbrekers gepakt met hulp van buurtbewoners, vluchtauto klemgezet Wachten op privacy instellingen...

08.40 Ongeluk op A58 zorgt voor vertraging Een ongeluk met meerdere auto's zorgt iets na halfnegen voor vertraging op de A58 in de richting Breda. Bij Etten-Leur is de weg dicht. Het verkeer kan via de af- en toerit langs de plek van het ongeluk rijden. Je moet rond kwart voor negen rekening houden met zo'n kwartier vertraging. Wachten op privacy instellingen...

06.40 Fietser zwaargewond bij aanrijding in Tilburg Een fietser is woensdagochtend rond halfzes zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Schepersdijk. Het slachtoffer wilde de Theseusstraat oversteken toen hij geraakt werd door een Belgische vrachtwagenchauffeur. Die zag de fietser te laat. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. De fietser is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Wachten op privacy instellingen...

00.07 Overval bij bedrijf in Moerdijk Bij het bedrijf Jansen Schredder Recycling aan de Oostelijke Randweg op industriegebied Moerdijk vond dinsdagavond rond middernacht een overval plaats. Hierbij zouden volgens een 112-correspondent meerdere daders betrokken zijn. Wat er is buitgemaakt, is niet naar buiten gebracht. Bij de overval zou niemand gewond zijn geraakt. Bij de overval in Moerdijk zouden meerdere daders betrokken zijn (foto: Christian Traets/SQ Vision).