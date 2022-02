112-nieuws :overval bij bedrijf Moerdijk • veel rookschade bij brand Duizel

Bij de overval in Moerdijk zouden meerdere daders betrokken zijn (foto: Christian Traets/SQ Vision).

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

00.07 Overval bij bedrijf in Moerdijk Bij het bedrijf Jansen Schredder Recycling aan de Oostelijke Randweg op industriegebied Moerdijk vond dinsdagavond rond middernacht een overval plaats. Hierbij zouden volgens een 112-correspondent meerdere daders betrokken zijn. Wat er is buitgemaakt, is niet naar buiten gebracht. Bij de overval zou niemand gewond zijn geraakt.