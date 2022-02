112-nieuws: poederbrief bezorgd bij bedrijf in Oss • ongeluk op A4

11.15

Bij een bedrijf aan de Obrechtstraat in Oss is een verdachte brief bezorgd, het zou gaan om een poederbrief. Dat meldt een 112-correspondent. Het bedrijf is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw waarin onder meer een orthodontist, tandarts, podotherapeut, makelaar en gerechtsdeurwaarderskantoor zitten.

Bij welk bedrijf de brief met daarin een poederachtige substantie precies werd ontvangen, is niet duidelijk. De politie en brandweer zijn begonnen met een onderzoek naar de inhoud en herkomst van de brief. Het gebouw was tijdens het onderzoek gewoon open voor bezoekers.