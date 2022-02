‘Stille ramp in verpleeghuizen', kabinet had te weinig oog voor ouderen

Archieffoto: Karin Kamp

De overheid had aan het begin van de coronacrisis te weinig aandacht voor de bescherming van kwetsbare ouderen in verpleeghuizen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Het bezoekverbod, dat eerst in Brabantse verpleeghuizen werd ingesteld en al snel landelijk beleid werd, had een ‘grote sociale en psychische impact’ volgens de OVV.