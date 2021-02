In een jaar tijd stierven 1248 Brabantse bewoners van verpleeghuizen aan het coronavirus

Foto: ANP vergroot

In de Brabantse verpleeg- en verzorgingshuizen zijn binnen iets minder dan een jaar 6040 bewoners besmet geraakt met het coronavirus. Van hen overleden er 1248. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die door het datajournalistiekplatform LocalFocus op een rij zijn gezet.

Joris van Duin Geschreven door

Komend weekend is het een jaar geleden dat het coronavirus voor het eerst in Nederland werd ontdekt. Vooral in de verpleeg- en verzorgingshuizen sloeg de longziekte hard toe.

Ondanks een maandenlang bezoekverbod in het voorjaar van 2020 en andere maatregelen, was het tegengaan van coronaverspreiding in deze huizen erg lastig. In heel Nederland overleden zo'n 8000 verpleeghuisbewoners en raakten er zeker 38.000 besmet.

Regio Uden springt eruit

In de veiligheidsregio Brabant-Noord (regio Den Bosch en Uden) noteerde het RIVM relatief gezien de meeste coronasterfgevallen in de verpleeghuizen. Per 100 besmettingen waren hier 26 doden te betreuren. Vooral de regio Uden werd in het voorjaar hard getroffen. In Brabant-Zuidoost ligt dat aantal op 19,9 en in Midden- en West-Brabant op 18 per 100.

Bewoners van verpleeghuizen die besmet raken met het virus hebben een relatief grote kans om aan het virus te overlijden. In een jaar tijd overleed gemiddeld zo'n 20 procent van alle besmette verpleeghuisbewoners in Nederland. Onder alle mensen die besmet zijn geraakt is dit slechts 1,4 procent.

Kijk op dit kaartje hoe het coronavirus zich in de Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen ontwikkelde:

De genoemde cijfers zijn niet helemaal volledig toe te schrijven aan 'één jaar corona'. Zo worden sterfgevallen regelmatig met vertraging gemeld. Bovendien baseert LocalFocus zich op RIVM-cijfers van 27 februari 2020 tot en met 17 februari van dit jaar.

