Moordzaak Heidy Goedhart: hoe de bekentenis van Wim S. tot stand kwam

"U weet waarom u wordt aangehouden?" Met die mededeling werd Wim S. op 4 oktober 2014 door een arrestatieteam opgehaald in zijn huis in Udenhout. Ruim twee weken eerder bekende hij, huilend op de achterbank van een Spaanse taxi, dat hij zijn vrouw Heidy Goedhart uit Kaatsheuvel in 2010 heeft vermoord. Woensdag is hij in hoger beroep vrijgesproken omdat die bekentenis onder druk is afgelegd. Omroep Brabant maakte in 2015 deze reconstructie van hoe die bekentenis tot stand kwam.

S. is al snel in beeld als verdachte voor de moord op Heidy Goedhart. De vrouw wordt in december 2010 gewurgd gevonden in de tuin van het huis aan de Eem waar ze op dat moment met Wim S. woont. De woning is compleet overhoop gehaald.

Volgens Wim S. sliep hij op het moment dat zijn vrouw thuis had moeten komen. Hij wordt wakker van lawaai in zijn huis. Buiten vindt Wim Heidy naast haar fiets in de sneeuw. Hij belt de politie en houdt vol dat hij niets te maken heeft met de dood van zijn vrouw.

Auto beschadigd

Geheim agenten Joep en Katja spelen een sleutelrol bij de actie die er uiteindelijk voor zorgt dat Wim S. een veelbesproken bekentenis aflegt. Wim S. wordt in maart 2011 aangehouden als verdachte in de moordzaak, maar moet in juni worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Justitie zet vanaf dat moment alles op alles om hem alsnog achter de tralies te krijgen.

S. krijgt voor het eerst contact met Joep en Katja als zijn geparkeerde auto in 2013 wordt beschadigd doordat Joep zijn fiets er tegenaan rijdt. Joep betaalt Wim een forse schadevergoeding en er ontstaat een vriendschap die uiteindelijk een jaar zal duren.

Nep-bedrijf verzonnen

ICT'er Wim S. die in de financiële problemen zit, krijgt verschillende klussen aangeboden van Joep. Ook andere geheim agenten leggen contact met Wim S. Justitie verzint ondertussen een bedrijf dat zich bezighoudt met het verstrekken van valse alibi's. Wim krijgt daar uiteindelijk een baan aangeboden. Om het contract te ondertekenen vliegt hij op 17 september 2014 met undercoveragent Joep naar het Spaanse Malaga. In Marbella wordt een dag later een nep-sollicitatiegesprek gehouden.

De avond ervoor zit Wim S. aan de bar met zijn vriend Joep. Die vertelt dat hij in grote problemen zit, omdat zijn vrouw erachter is gekomen dat hij in Duitsland een vrouw heeft doodgereden. Ze eist honderdduizend euro van Joep, anders verklapt ze zijn valse alibi. S. moet zo het gevoel krijgen dat hij niet de enige is met grote problemen.

De stemming kantelt als Wim S. de volgende dag bij zijn sollicitatie aanschuift. Philipe, de baas van het alibibedrijf waar Wim S. zou komen te werken, beschuldigt Wim ervan dat hij zijn vrouw heeft vermoord. Wim ontkent en vertelt dat hij alleen verdachte is.

Huilend in de taxi

Philipe komt met een verrassend voorstel: Als Wim bekent, krijgt hij van Philipe een vals alibi en een baan. Wim volhardt en blijft ontkennen. Daarop wordt het gesprek beëindigd. Wim belandt met Joep in een taxi terug naar huis. Ze zijn allebei gebroken.

In de taxi vraagt Wim aan Joep of het echt zo is dat hij een baan en een vals alibi krijgt, als hij de moord bekent. Joep zegt dat dat zo is. Daarop barst Wim in huilen uit en zegt 'Ik heb het gedaan.' Joep klimt naar de achterbank en samen huilen de mannen in de Spaanse taxi. Twee weken later wordt Wim gearresteerd.

Bijna een jaar later ontkent Wim S. in alle toonaarden. Hij zegt dat hij erin is geluisd. "Er is mij eigenlijk figuurlijk een wapen tegen mijn hoofd gezet, met beken, je hebt een baan, je hebt een woning en je hebt alles. Uiteindelijk ben ik geknapt in de taxi door het volledige psychische gemanipuleer en heb ik een valse bekentenis afgelegd. Op zijn Belgisch gezegd: "Ik ben in m'n bloten gezet."

Niet genoeg vastgelegd

Het hof in Den Haag heeft nu geoordeeld dat er niet goed genoeg is vastgelegd wat er precies is gebeurd, hoe de communicatie met Wim S. preciies is gelopen en hoe relaties precies zijn ontstaan. Dat vindt het hof wel nodig, om te kunnen beoordelen hoeveel psychische druk er precies is opgelegd. "De kans op een valse bekentenis is aanwezig en daarom leggen we die terzijde", zegt het hof.

